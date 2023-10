Modica, alla Galleria Sacca domenica 22 finissage della mostra di Vlady Art

Domenica 22 alle ore 18 appuntamento alla galleria SACCA di Modica (via Sacro Cuore 169/A) per il finissage della mostra “Nothing comes in a straight line” di Vlady Art, un pretesto in più per celebrare anche i 4 anni di attività della galleria d’arte, nata il 20 ottobre del 2019 a Pozzallo e trasferitasi a Modica lo scorso dicembre. Per l'occasione si potrà assistere alla proiezione del video "80" di Vlady (della durata di 80 minuti), il risultato di una lunga sequenza di riprese accompagnate da svariati audio whatsapp tratti dalle comunicazioni private, confidenziali, ironiche e dense di sfottò intercorse tra l’artista e un suo amico durante il viaggio americano. Un modo per immergersi e immedesimarsi nell'avventura americana dell'artista.

Dopo il video sarà possibile ripercorrere con nuovi occhi le oltre 80 opere in mostra, scoprendo alcuni aneddoti che hanno portato alla realizzazione dei vari lavori. Inoltre, sia prima che dopo la proiezione, in collegamento da Stoccolma ci sarà l'artista pronto a presentare il video e a rispondere a tutte le domande.

 Posti limitati. Ingresso libero.