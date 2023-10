Caltagirone, il nuovo questore di Catania incontra il sindaco

Il nuovo questore di Catania, Giuseppe Bellassai, è stato a Caltagirone dove, nell'ambito delle visite alle istituzioni locali, accompagnato dal dirigente del locale Commissariato Vincenzo Saitta, ha incontrato, nell’ufficio del primo cittadino, il sindaco Fabio Roccuzzo con l’assessore alla Legalità e alla Sicurezza Giuseppe Fiorito, il presidente del Consiglio comunale Francesco Incarbone e il comandante della polizia municipale Renzo Giarmanà.

Il dottor Bellassai si è dichiarato convinto della “necessità di compiere il massimo sforzo, specie in un centro così importante, anche da un punto di vista culturale, come Caltagirone, per dare risposte ai cittadini, che hanno bisogno di sentirci e vederci sempre più vicini, non soltanto sul versante del contrasto alla grande criminalità, ma anche su quello della prevenzione e repressione di quei reati che, seppur definiti piccoli, accrescono la loro percezione di insicurezza e incidono molto sulla loro qualità della vita”. Infine, nel garantire “la massima sensibilità e un costante impegno” nello stare accanto alla comunità calatina, il questore ha sottolineato “l’importanza della prosecuzione delle sinergie fra le varie istituzioni per rendere sempre più efficaci le azioni messe in campo”.

Il sindaco Roccuzzo ha ringraziato il questore, ricordando “i già proficui rapporti di collaborazione esistenti fra l’Amministrazione, la Polizia di Stato, ben rappresentata dal dr. Saitta, tutte le altre forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria” e sottolineando come a Caltagirone e nel Calatino occorra vigilare “su quelle che costituiscono due facce della stessa medaglia: la microcriminalità, ma anche una criminalità organizzata spesso appositamente silente in apparenza, ma purtroppo realtà con cui fare i conti”.