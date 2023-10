Incidente a un operaio della Forestale: recuperato in una scarpata

- Soccorso alpino e speleologico siciliano e IV Reparto volo della Polizia di Stato in azione a Monte Cuccio per recuperare un operaio forestale vittima di un incidente. L'uomo, un sessantaseienne di Torretta, stava lavorando con altri colleghi nella zona di Piano Montagna quando per cause ancora in via di accertamento è caduto da un muro precipitando per diversi metri nella scarpata sottostante, procurandosi diverse fratture alla gamba sinistra e alle costole, oltre ad escoriazioni in varie parti del corpo. I suoi compagni hanno lanciato l'allarme al Numero unico di emergenza 112 che ha inviato sul posto un'ambulanza medicalizzata del 118. Raggiunto non senza difficoltà il luogo dell'incidente, trovandosi il ferito in una zona particolarmente impervia, i sanitari hanno chiesto l'intervento del Soccorso alpino e speleologico siciliano, competente per il soccorso sanitario in ambiente impervio, che a sua volta ha allertato il IV Reparto Volo in forza di un consolidato rapporto di collaborazione. Dall'aeroporto di Boccadifalco è decollato un elicottero della Polizia con a bordo due tecnici del Sass. In pochi minuti è atterrato in un pianoro non distante dal luogo dell'incidente sbarcando i tecnici del Soccorso alpino che hanno raggiunto il ferito, lo hanno stabilizzato, imbarellato e trasportato a piedi fino al velivolo. L'operaio è stato quindi trasferito all'ospedale Civico di Palermo.