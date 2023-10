La Dc di Cuffaro ha mire nazionali: a Siracusa il suo partito è sotto zero

Il prossimo presidente della Regione sarà della Democrazia Cristiana? "Noi vogliamo un partito nazionale e abbiamo quindi un'ambizione più grande: siamo candidati a indicare il prossimo Presidente del Consiglio dei ministri". Così, a margine del congresso provinciale della Democrazia Cristiana di Agrigento, il segretario nazionale del Partito, Salvatore Cuffaro, che conferma l'interesse della nuova Dc verso una platea elettorale non solo regionale. "Arrivo da Torino, dove c' era tanta gente - spiega - nei prossimi giorni andrò in Veneto e poi a Venezia, poi Basilicata e Calabria. C'è una realtà di elettori che hanno tenuto sopito il loro sentimento politico che, quando tocchiamo le corde del cuore vibra e tornano ad essere democristiani".Cuffaro ad onore di verità dovrebbe rafforzarsi in certe aree della Sicilia, come ad esempio Siracusa. Nella città di Archimede alle ultime amministrative per la Dc di Cuffaro è stato un vero flop. Sw ne sarà accorto l'ex governatore?