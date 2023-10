Riqualificazione della A19, riaperti due viadotti: Tremonzelli e Irosa

Sono stati ultimati gli interventi di manutenzione straordinaria su due viadotti dell'autostrada A19 Palermo-Catania, tra gli svincoli di Tremonzelli e Irosa. "Prosegue il piano di riqualificazione di questa arteria strategica per la viabilità dell'Isola - dice il presidente della Regione e neo commissario straordinario per la A19 Renato Schifani -. L'impegno che abbiamo preso coi siciliani è quello di dare, attraverso un adeguato ed efficiente impiego di uomini e mezzi, un nuovo slancio ai lavori, in corso o ancora da realizzare, per restituire sicurezza e decoro all'autostrada". Gli interventi che si sono conclusi lungo la carreggiata in direzione Catania hanno riguardato i due viadotti contigui denominati Passo Mattina I e Passo Mattina II e hanno comportato la deviazione del traffico a doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta. Effettuati l'adeguamento sismico delle strutture, mediante interventi su pile e pulvini (gli elementi tra impalcato e pile) e la sostituzione dei giunti di dilatazione. "Grazie alla collaborazione di questo governo con Anas - aggiunge l'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò - stiamo imprimendo un'accelerazione ai lavori che interessano la Palermo-Catania e questo ci consentirà di migliorare, in tempi ragionevoli, la mobilità e, quindi, la qualità della vita dei cittadini siciliani". Secondo quanto riferito da Anas, da lunedì 23 ottobre, gli stessi interventi saranno avviati sui viadotti lungo la carreggiata in direzione Palermo, che verrà pertanto chiusa al traffico con istituzione del doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, già ammodernata. Per la presenza ravvicinata di questo cantiere con lo svincolo di Tremonzelli si renderà necessaria, per tutta la durata dei lavori che si protrarranno sino alla fine dell'anno, anche la contemporanea chiusura della rampa in uscita per i veicoli provenienti da Catania. I mezzi pesanti diretti a Tremonzelli potranno uscire allo svincolo di Resuttano, mentre i mezzi di massa inferiore a 3,5 tonnellate potranno utilizzare quello di Irosa. Rimarranno consentite le manovre di entrata in autostrada per i veicoli diretti verso entrambe le direzioni e la possibilità di uscita dall'autostrada per i veicoli provenienti da Palermo.