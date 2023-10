Nell'anticipo di serie C altro risultato utile, il terzo consecutivo, per il Messina, che nella 9ª giornata del girone C di Serie C strappa il pari nel non semplice campo del Picerno. Succede tutto nella ripresa, nella seconda parte, nel giro di 5 minuti: al 70′ Murano manda in vantaggio i padroni di casa, al 75′ Emmausso pareggia i conti su rigore, per l’1-1 che resta immutato fino alla fine.