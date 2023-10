Il sindaco Lagalla: "Palermo ha bisogno di una sanità migliore"

"Si è scelto un tema basico per poter parlare del futuro della medicina, vale a dire il tema della formazione. Questa città ha bisogno di una sanità migliore, sia sul piano dell'ospedalità pubblica e privata, sia sul piano della territorialità. Dobbiamo superare ancora tante barriere, e di fronte a ciò l'amministrazione comunale non resterà silente", lo ha detto il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, intervenendo al VII Simposio Specificità, stato dell'arte e prospettive della medicina generale, in corso a Villa Magnisi.