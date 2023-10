Calcio a cinque. Holimpia Siracusa sbanca il Palatricomi, cinquina alla New Handball Rosolini

New Handball Rosolini 1

Holimpia Siracusa 5

New Handball Rosolini: Monti, Carpanzano, Caruso, Guarrasi, Modica, Ciccazzo, Gennaro, Spadola, Scatà, Cucuzza, Novembre. All. Boscarino.

Holimpia Siracusa: Sicari, Russo, Magnano, Stenco, Miraglia, Mirabella, Gianino, Celano, Castagnino, Carbonaro. All. Armenio

Arbitro: Conte di Catania.

Reti: 32’ pt e 17’ st Celano, 22’ st Carbonaro, 25’ st Gianino, 28’ st Guarrasi, 29’ st Mirabella.

Prova di carattere e vittoria pesante. Un’Holimpia Siracusa rimaneggiata sbanca il Palatricomi di Rosolini, imponendosi con il risultato di 5-1 sulla New Handball (che in settimana aveva cambiato guida tecnica), e confermandosi in testa alla classifica del girone D del campionato di serie C2 di calcio a 5 con 10 punti in 4 partite. E’ stata una partita combattuta nel primo tempo, con gli ospiti che hanno tenuto il pallino del gioco, sbattendo sull’ottimo Spatola, portiere che ha parato di tutto. Al tramonto della prima frazione, però, nulla ha potuto sul tiro ravvicinato di Celano, che ha portato i suoi negli spogliatoi con un esiguo ma prezioso vantaggio. In precedenza, lo stesso numero 21 aretuseo aveva fallito un tiro libero.

Nella ripresa l’Holimpia ha dilagato, trovando il bersaglio grosso al 17’ ancora con Celano, al 22’ con Carbonaro e al 25’ con Gianino. Poi è arrivato il gol della bandiera di Guarrasi (per i locali anche due legni nella prima frazione di gioco) con i padroni di casa che attaccavano con il portiere di movimento. Subito dopo, Mirabella ha fissato il punteggio sul definitivo 5-1.

“Siamo stati contratti e forse a tratti anche timorosi nel primo tempo – il commento del tecnico Pietro Armenio – ma siamo stati bravi a non disunirci e ad andare all’intervallo sull’1-0. Nella ripresa siamo riusciti ad esprimere un gioco lineare e fluido, dimostrando la nostra forza e trovando la porta con maggiore facilità. Non era semplice vincere in queste condizioni poiché mancavamo giocatori importanti, ma abbiamo fatto vedere ancora una volta di che pasta siamo fatti”.

Dello stesso avviso Marco Celano (nella foto), autore di una doppietta: “Abbiamo impiegato quasi un tempo per sbloccarla – dice – ma sapevamo che ci sarebbe stato da lottare e sudare contro una squadra difficile da affrontare. Nella ripresa abbiamo girato meglio la palla, verticalizzando di più e ampliando il vantaggio. Abbiamo messo in pratica tutto quello che ci ha chiesto il mister. Si è vista la qualità di un gruppo forte e che non molla mai. La mia partita? Sono contento per la doppietta, ma il merito lo condivido con i miei compagni che mi mettono sempre nelle condizioni di segnare. La mia felicità è quella di questo fantastico gruppo”.