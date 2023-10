Automobilismo, si corre lo slalom Monte Bonifato-Alcamo

Domenica 22 ottobre, a partire dalle ore 8.30, prenderà il via il 6° Slalom Automobilistico "Monte Bonifato - Città di Alcamo", un evento sportivo organizzato dal Promoter Kinisia con il patrocinio del Comune di Alcamo. La manifestazione è valevole per la Coppa Aci Sport e per il campionato siciliano, un evento di grande interesse per gli amanti dello sport contribuendo alla promozione del territorio con la partecipazione di piloti provenienti da tutta la Sicilia. Numerose le scuderie iscritte: Palladio Historic, Trapani Corse, Giarre Corse, Ro Racing, Nebrosport, Catania Corse, Armanno Corse, Misilmeri Racing, Racing Start, Racing Start Plus, Drepanum Corse. Gli organizzatori hanno rilevato un’alta partecipazione delle auto storiche. La gara si disputerà sulla Strada Comunale Via per Monte Bonifato, ad Alcamo