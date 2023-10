Volley donne, Genovese Eurialo Siracusa va ad Acicatena

Il debutto in campionato domenica 5 novembre alle 18,30 ad Acicatena, quello casalingo sette giorni dopo in casa contro l’Aurora Siracusa in una stracittadina tutta da vivere. La Genovese Eurialo Siracusa scalda i motori, intensificando gli allenamenti alla palestra di via Asbesta, in vista dell’inizio del girone c di serie C di pallavolo femminile, ormai imminente. Si comincerà tra due settimane con una trasferta sulla carta non proibitiva per la compagine verdeblù.

“L’avvio è interessante – commenta il tecnico Luca Scandurra – con una gara esterna non semplice ed una interna con una neopromossa che cercherà di fare bella figura contro di noi. Per quanto riguarda l’Acicatena, ha fatto qualche buon innesto recentemente. Le gare iniziali poi rappresentano sempre delle incognite per qualsiasi squadra e devono essere affrontare con grande attenzione e concentrazione. L’Aurora invece è una squadra giovane, ma ci penseremo al momento opportuno”. Proprio con la compagine arancione, la Genovese Eurialo Siracusa sosterrà un allenamento congiunto la prossima settimana, mentre gli altri due programmati li effettuerà con il Carlentini, uno in casa e l’altro in trasferta. L’obiettivo è di arrivare nelle migliori condizioni di forma all’inizio di un campionato in cui le aretusee intendono partire bene. Mercoledì 25 ottobre intanto partirà il campionato under 16. La Genovese Eurialo Siracusa incontrerà alla palestra di via Asbesta, con inizio alle 18, il Solarino