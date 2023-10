Crolla edificio nel Ferrarese, 76enne estratto dalle macerie

I vigili del fuoco hanno estratto dalle macerie il corpo privo di vita di un uomo coinvolto nell'esplosione e successivo crollo di un'abitazione di due piani ad Argenta, in provincia di Ferrara. Continua il lavoro delle unita' Usar (Urban search and rescue) impegnate nella ricerca di una seconda persona segnalata come possibile dispersa.

La vittima recuperata è un uomo di 76 anni, agricoltore molto conosciuto in paese. Proseguono intanto le ricerche della persona ancora dispersa, la ex moglie del 76enne che occupava uno dei due appartamenti in cui era suddivisa la palazzina di via Nazionale devastata da un’esplosione sulle cui cause sono ancora in accertamenti.