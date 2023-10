Il governatore della Campania De Luca (Pd): Schlein? Demenziale affidare partito a leader esterno"

"Si è annunciato un processo di rinnovamento e di quasi palingenesi del Pd, senza aver mai chiarito chi sono i responsabili del disastro elettorale cui è stato portato il partito. Trovo bizzarro ritrovare sulla scena, come se fossero turisti svedesi capitati qui per caso, e senza neanche un accenno di autocritica, tutti quelli che hanno deciso e avuto responsabilità per un decennio. In queste condizioni, l’annunciato rinnovamento è una finzione". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, parlando del suo libro, 'Nonostante il Pd', in un'intervista al Corriere della Sera. Nel libro scrive che è "demenziale" eleggere alla segreteria chi non è del Pd riferendosi a Elly Schlein.