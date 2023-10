Prefettura di Agrigento: si svuota l'hotspot di Lampedusa

Quasi tutti i migranti presenti all'hotspot di Lampedusa, 249 su 251, verranno imbarcati sul traghetto di linea Galaxy per Porto Empedocle.

Il trasferimento di tutti gli ospiti, e non dei preventivati 130, è stato deciso dalla Prefettura di Agrigento.

La polizia ha già iniziato a scortare i piccoli gruppi verso il porto della maggiore delle isole Pelagie.

Soltanto 13, perché si tratta di minori non accompagnati, resteranno in vari centri d'accoglienza dell'Agrigentino. Tutti gli altri verranno invece smistati, subito dopo l'approdo a Porto Empedocle, all'hub di Catania. Ancora una volta, dunque, l'hotspot di contrada Imbriacola resterà vuoto.