Palermo, colpi di pistola contro le finestre di un 79enne ai domiciliari

Spari nel rione Zen di Palermo, invia Costante Girardengo, contro l'abitazione di un uomo che si trova agli arresti domiciliari. E' successo ieri sera. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato. Sei colpi di pistola sono stati sparati contro l'abitazione di Gaetano Giampino, 79 anni, agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Alcuni colpi sono finiti contro il muro dell'edificio altri sono entrati in casa dalle finestre. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile. Anche la scientifica è intervenuta per eseguire i rilievi. Nel 2020 Giampino è stato condannato a 6 anni in abbreviato per avere ferito il 5 dicembre del 2019 il titolare di un negozio di detersivi di via Costante Girardengo.