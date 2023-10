Il ministro Urso a Catania: "La nostra è Manovra sociale, va in soccorso a chi lavora"

''E' una manovra sociale perché va in soccorso di chi lavora incentivando il lavoro con il taglio così significativo al cuneo fiscale e contributivo che infatti significa cento euro in più al mese per i lavoratori con reddito medio basso. E' anche un incentivo a cercare lavoro''. Lo afferma a Catania il ministro per le Imprese e made in Italy, Adolfo Urso, a margine di una manifestazione del suo partito, FdI, ad un anno del governo Meloni. ''Al contempo - aggiunge - con la stessa manovra abbiamo aiutato le famiglie numerose con per una serie di misure per la difesa del potere di acquisto e quindi per il contrasto all'inflazione''. ''Non dimentichiamo neanche l'incentivo per le madri che lavorano - conclude Urso - che avranno una maggiore defiscalizzazione e decontribuzione che sarà a carico dello Stato''.