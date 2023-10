Un 58enne palermitano, Lucio D'Aura, in vacanza sulla spiaggia di Eraclea Minoa a Cattolica Eraclea (Agrigento), è morto annegato: entrato in acqua nonostante il mare mosso, poco dopo ha iniziato ad annaspare. Due persone hanno cercato di aiutarlo ma invano. Sul posto il personale sanitario e i carabinieri della stazione locale, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.