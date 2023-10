La gestione della chiesetta di Marzamemi, la sindaca difende le sue scelte

La sindaca di Pachino, Carmela Petralito, sfiduciata dall'ex sua maggioranza che l'aveva candidata a atutti i costi, replica alle accuse che le sono state avanzate sulla chiesetta di Marzamemi. Petralitoscrive in una nota: "La manifestazione di interesse per la gestione della chiesetta di Marzamemi è soltanto l 'avvio di una gestione che concilia conservazione e valorizzazione turistica del bene culturale -n scrive Petralito - Ciò avviene con la 'prenotazione' degli accessi, indispensabile per il marketing management del bene. Chi è competente e attrezzato può farsi avanti e proporre come gestire il servizio. Adesso basta inviare una lettera e avrà poi modo di esporre nel dettaglio le proprie idee. Mi auguro che l’amministrazione costituisca subito una commissione di garanzia, formata da veri esperti, che garantisca le finalità pubbliche, la salvaguardia del bene, il coinvolgimento della comunità locale, il ritorno per le casse comunali e che si avvalga dei suggerimenti ricevuti".

"Le critiche - conclude Petralito - mi paiono quindi fuori luogo. Piuttosto, avanti con le proposte basate sulle competenze di marketing management turistico, volto a regolare i flussi e generare concreto sviluppo locale. Buon lavoro a chi propone. il Prof. Nicolò Costa Sociologo dell’economia e del territorio, Coordinatore del corso di laurea in ‘Scienze del turismo’ dell’Università Statale Roma Tor Vergata. Esperto di marketing management dello sviluppo locale, consulente di imprese, singole o associate e di enti locali".