Automobilismo, c'è il palio il titolo tricolore di Slalom nella corsa 'Città di Avola'

Non sono bastati 11 round della stagione 2023 per delineare una graduatoria tale, da poter conoscere anzitempo il nome del Campione Italiano Assoluto, si dovrà infatti aspettare l'ultima manche della 15^ edizione dello Slalom Città di Avola. La gara, organizzata da Promoter Sport con la promozione dell'Automobile Club Siracusa e col sostegno dell'amministrazione Comunale di Avola, è diventata quindi determinante, anzi per certi versi è come se il campionato si disputasse in prova unica, dal momento che ufficializzate le classifiche dopo il recente Slalom Torregrotta-Roccavaldina, il divario fra i contendenti è praticamente nullo.

Il catanese di Giarre, Michele Puglisi, che ha adesso 127 punti vuole ripetere con la sua Radical sr4 1600, il successo dello scorso anno ad Avola che gli spianò la strada per la conquista al Titolo 2022 , ma i due sorrentini Salvatore Venanzio, al via anche lui su Radical, e Luigi Vinaccia che invece sarà al volante dell' Osella Pa9/90 di 2000 c.c, hanno le stesse identiche chance partendo rispettivamente 124,5 e 120,5. A questo punto a prescindere dal coefficiente e dagli scarti, chi arriverà ad Avola davanti sarà il Campione italiano 2023.

Cresce quindi l'attesa per questo incredibile finale ad alta suspense ché ovviamente rappresenta per lo Slalom Città di Avola una grande opportunità di visibilità. L'interesse per la gara siracusana non si ferma solo a questo, per quanto riguarda l'aspetto sportivo infatti, c'è da considerare anche la validità di Campionato Siciliano, la serie promossa dalla Delegazione Regionale Aci Sport, che nella concomitanza del Tricolore assegnerà doppio punteggio, mentre sotto il profilo della manifestazione in sé, c'è da aspettarsi tantissimo dai luoghi del territorio siracusano, uno scrigno di tesori di acclarato valore turistico culturale.

Le iscrizioni si chiuderanno mercoledì 25 ottobre alle ore 12.00 e dopo l’approvazione da parte della federazione, l’elenco dei partecipanti sarà presentato insieme a tutti gli altri particolari dell’evento venerdì 27 presso il palazzo Comunale di Avola.