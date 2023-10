Ladri d'auto messi in fuga dai residenti di un quartiere a Palermo

Hanno messo in fuga i ladri di auto che da settimane imperversavano nella zona grazie alle telecamere di videosorveglianza che hanno piazzato nella loro strada. Sono i residenti di via Girolamo Grimaldi, strada del quartiere Acqua dei Corsari di Palermo. Tre giovani erano pronti a rubare via una Fiat 500 quando alcuni cani hanno iniziato ad abbaiare costringendoli alla fuga. Nel video consegnato alle forze dell'ordine si vedono tre persone incappucciate che, servendosi di un arnese riescono a forzare la portiera dell'utilitaria, prima di allontanarsi precipitosamente.