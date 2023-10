Mille magistrati firmano: no a separazione carriere

"Una riforma che non porterebbe alcun beneficio sul piano della rapidità ed efficacia del sistema penale". E' quanto sostengono oltre mille magistrati, tra giudici e pubblici ministeri, nel documento inviato alla premier Giorgia Meloni e al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nel quale esprimono un "no" netto alla riforma costituzionale che punta ad introdurre la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e quella giudicante. La sottoscrizione è stata promossa dal procuratore di Ascoli, Umberto Monti, e ha visto l'adesione anche di 576 magistrati in pensione. Nella petizione si afferma che la riforma non darebbe risposte alle "aspettative di ciascuno per una giustizia giusta, imparziale ed equanime". Una riforma che per i 1.028 firmatari "comporta i rischi concreti (che sembrano anzi esserne il vero"motore") verso una dipendenza gerarchica del Pubblico Ministero dal Governo e un controllo da parte della maggioranza politica sull'esercizio della azione penale e sulla conduzione delle indagini".