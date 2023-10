Catania a due facce, brutto nel primo tempo ma al 66' arriva il gol partita di Di Carmine

Un Catania a due facce. Vince di misura contro il Taranto, colpisce due legni ed il gol arrivato al 66' di Di Carmine, salva la panchina di Luca Tabbiani. Superare la formazione pugliese è stato più difficile del previsto. Nel primo parziale è stato il Taranto a controllare senza affanno la gara e soltanto la bravura di Bethers ha evitato di incassare il gol davanti ai 17 mila spettatori del Massimino. Quello del primo tempo è stato un Catania irriconoscibile, confuso in tutti i reparti e senza trame di gioco degne di note.

Nella ripresa l'ingresso in campo di Rizzo ha svegliato l'anima dei rossazzurri, e quando Chiricò è salito in cattedra ha offerto a Di Carmine l'occasione di potere battere l'incolpevole Vannucchi. Con gli etnei in vantaggio non c'è stata la reazione degli ospiti che hanno accusato il calo fisico, mentre il Catania ha sfiorato il raddoppio nel finale, ma due traverse hanno negato la gioia della seconda marcatura. Al di là del risultato rimane in discussione la permanenza del tecnico. Non si è instaurato un forte legame con i tifosi rossazzurri.