Due rigori, uno per parte e finale sul 3 a 3. Il Frigintini è statofermato a Modica dal Vittoria. Per i padroni di casa sono andati a segno Drago, Pianese e Buscema. Auteri delle reti del Vittoria sono stati, D'Agosta, Diop e Leggio. Le due formazioni in campo per la settima giornata del campionato di Promozione.