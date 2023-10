Calcio di Promozione, il big match tra Frigintini e Vittoria finisce in parità (3 a 3). E i biancorossi ingaggiano 2 spagnoli

FRIGINTINI 3

VITTORIA 3

Frigintini: Caruso, Iozzia, Rosa, Buscema (87’ st. Avola), Pianese, Wally, Sangiorgio (78’ Colombo), Fusca, Drago, Noukri (92’ Blandino), Giurdanella (89’ Pricone). All. Buoncompagni

FC Vittoria: Leuci, Hardes, Russo (66’ Santana), Diop, Pettinato, Sferrazza, D’Agosta, Leggio, Cannarozzi, Pira, Ochi (36’ Cabrera). All. Rufini

Arbitro: Enrico Corvaglia (Sez. Aia Catania), Assistenti: Giulio Sorace (Ct), Marco Ferrazzi (Rg)

Reti: 14’ Drago, 16’ D’Agosta ®, 23’ Pianese, 43’ Diop, 49’ Leggio, 63’ Buscema (Rigore)

Tra le due battistrada del girone D del campionato di calcio di Promozione finisce 3 a 3 il big match del Vincenzo Barone tra Frigintini e Vittoria. Partita vibrante con il Vittoria che ha fatto vedere di che pasta è fatto e che ha mancato il colpaccio per la determinazione dei padroni di casa: il Frigintini è riuscito ad annullare il vantaggio del Vittoria con Buscema che ha trasformato un calcio di rigore. Il Frigintini, comunque, può ritenersi soddisfatto della prestazione che è servita a fermare una "corazzata" come il Vittoria. La squadra del presidente Miccoli, tra l'altro, ha messo a segno due ‘colpi’ di mercato. Si tratta dello spagnolo Santana José Carlos (detto Pipo) centrocampista ex Las Palmas, e dell’attaccante Cabrera Osemkiengi Dailos, anch’egli spagnolo.

Pipo, classe 1999, nativo dell'isola di Gran Canaria, è un’atleta rapidissimo, dotato di una non comune tecnica. Mancino, il nuovo centrocampista è in grado di contribuire in quota marcature così come negli assist di cui ne è cultore sopraffino. Prodotto del settore giovanile del Las Palmas con cui ha giocato anche in Serie C spagnola, il nuovo "fenomeno" in forza al Vittoria ha militato anche in seconda divisione norvegese e adesso è pronto per questa nuova esperienza italiana con la gloriosa maglia biancorossa.

Cabrera Osemkiengi Dailos ha vestito la maglia dell’Unión Viera in terza divisione spagnola nella stagione 2018-2019; Villa Santa Brígida stagione 2019-2020 terza divisione spagnola; Real Siti in Eccellenza stagione 2021-2022; Vigliano 2021-2022 Promozione; San Severo 2022-2023 Eccellenza.

Nella foto, il rigore trasformato da Buscema