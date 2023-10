Calcio di Eccellenza. La Leonzio blocca la capolista Modica (0 a 0)

Leonzio e Modica non riescono a superarsi e la gara del campionato di Eccellenza finisce in parità (0 a 0). Un pari che vede il Modica guadagnare un punto importante su un campo ostico come quello di Lentini, con i padroni di casa pericolosi e propositivi, specie nel primo tempo, più concentrati sul pareggio nella ripresa. Un pareggio guadagnato su un campo sicuramente difficile, con un sussulto sul finale con Agodirin vicino al gol vittoria per il Modica. La Leonzio avrebbe potuto dare una svolta alla partita al 15' con il rigore per un fatto di Diop su Famà. Il penalty calciato da Famà viene parato dal portiere modicano Marino. La grande occasione del secondo tempo per il Modica arriva al 42’ con Agodirin, il pallone messo in mezzo da Azzara lo trova a pochi passi dalla porta, l’attaccante rossoblu non centra la porta.

Leonzio 0 - Modica 0

Leonzio: Cirnigliaro, Llama, Midolo, Strano, Tornatore, Trovato, Puccio, Sangiorgio, Famà, Ricca (20’ st Lanza), Mangiameli (28’ st Fiorentino). Panchina: D’Asero, Lanza, Riccieri, Russo, Iuculano, Mascara, Valenti, La Mesa, Fiorentino. Allenatore: Sebastiano Catania.

Modica Calcio: Marino, Ballatore (10’ st Ballatore), Cacciola, Aprile (10’ st Guerci), Vindigni, Diop, Incatasciato, Prezzabile (20’ st Agodirin), Grasso (10’ st Azzara), Manfrè (28’ st Kebbeh), Savasta. Panchina: Genovese L., Ababei, Ferotti, Guerci, Genovese P., Cicero, Agodirin, Kebbeh, Azzara. Allenatore: Giancarlo Betta.

Marcatori:

Ammoniti: Sangiorgio (L), Diop (M), Famà (L), Aprile (M), Incatasciato (M), Mangiameli (L), Savasta (M), Llama (L), Guerci (M), Fiorentino (L)