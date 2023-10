Catania, controlli della polizia nella zona Montessori

Il Commissariato Centrale di Polizia di Catania ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio con 2 equipaggi un equipaggio della polizia locale-viabilità. È stata attenzionata, tra le altre, la zona Montessori, in funzione della prevenzione dei reati predatori. In particolare sono stati effettuati due posti di controllo in piazza Santa Maria di Gesù e piazza Montessori.

Ecco i risultati conseguiti :

Persone controllate 63, di cui 10 con precedenti di polizia

Veicoli controllati 30

Verbali al Codice della Strada 4 di cui 171 per guida senza casco e relativo fermo

Controlli: 8

Inoltre, sempre personale del Commissariato Centrale ha dato esecuzione a due provvedimenti per l’espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare.

Il primo provvedimento ha riguardato un soggetto già sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa: in particolare, l’uomo, oggi ventenne, deve espiare la pena residua della reclusione di anni 1 e mesi 1 per i reati di ricettazione e di porto di armi ed oggetti atti ad offendere, commessi quando era minore, poiché nel settembre 2019 era stato fermato nella zona del centro cittadino alle prime luci dell’alba da una pattuglia dalla polizia alla guida di un motociclo risultato rubato ed era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Il secondo provvedimento, invece, ha riguardato un uomo che nel 2021 si è reso responsabile del reato di spaccio di stupefacenti, il quale deve espiare, in regime di detenzione domiciliare, la pena residua di mesi 1 e giorni 18. L’uomo era stato arrestato nella zona di san Cristoforo da personale dell’Arma dei carabinieri perché sorpreso a spacciare sostanza stupefacente del tipo marijuana e, sottoposto a perquisizione domiciliare, era stato trovato in possesso di ulteriore droga del medesimo tipo.