Controlli interforze nel Ragusano, espulsi 17 immigrati irregolari

Servizi straordinari di controllo del territorio, a cura della Polizia di Stato ed interforze, sono stati effettuati nei giorni scorsi a Vittoria, Comiso, Modica e Scicli per garantire ai cittadini una maggiore percezione della sicurezza urbana ed un’attività di prevenzione e repressione di ogni attività illecita.

Nel complesso sono state identificate oltre 400 persone, di cui 90 extracomunitari regolari sul territorio e 17 che sono risultati irregolari ed espulsi dal territorio nazionale.

Inoltre, sono stati controllati circa 150 veicoli e sono state elevate a carico dei conducenti diverse le violazioni di varia natura al Codice della strada.

I servizi, che sono stati svolti con un dispositivo rafforzato di pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri, con il contributo di pattuglie della Guardia di Finanza e la collaborazione delle Polizie Locali, hanno interessato tutte le fasce orarie in attuazione a quanto disposto dal Questore della provincia di Ragusa, Vincenzo Trombadore, in aderenza alle tematiche di settore approfondite in Prefettura in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.