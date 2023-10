Palermo, la nave Ong Sea Eye 4 supera l'ispezione della Guardia costiera

Torna nel Mediterraneo centrale la Sea Eye 4. La nave umanitaria che venerdì scorso ha raggiunto Brindisi, il porto assegnato dalle autorità italiane per lo sbarco di 51 persone soccorse la notte tra martedì e mercoledì scorsi in zona Sar libica, ha superato i controlli della Guardia costiera. "Lo sbarco delle persone salvate si è svolto senza intoppi, con grande impegno e dignità", dice Gorden Isler, presidente di Sea-Eye e.V., spiegando che sabato a bordo della nave umanitaria sono saliti due ispettori per "un'intensa ispezione tecnica e nautica". "Negli ultimi anni, tali controlli da parte dello Stato di approdo hanno portato ripetutamente al fermo di navi di salvataggio in mare - spiegano da Sea Eye - e a controversie tra la Guardia costiera italiana e le autorità dello Stato di bandiera tedesco". L'attrezzatura tecnica e nautica, i certificati della nave, i contratti di lavoro dell'equipaggio, gli alloggi dell'equipaggio e dei superstiti, l'ospedale di bordo e la sala macchine sono stati sottoposti a controlli approfonditi. L'ispezione complessivamente è durata nove ore. "Gli ispettori non hanno trovato alcun motivo per il fermo della nave - dice Isler -. La Guardia costiera italiana ci conferma, quindi, che la nave e l'equipaggio stanno agendo nel rispetto delle normative internazionali. Siamo orgogliosi del nostro equipaggio e del nostro reparto tecnico-nautico. Ora la nave può continuare la missione in corso, lasciare il porto e tornare immediatamente nell'area operativa per salvare vite umane", conclude Isler.