Siracusa, un motociclista su 2 non usa il casco: sequestri e multe a raffica

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa, nell’ultima settimana, hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale elevando sanzioni per circa 12mila euro e sottraendo 70 punti dalle patenti di guida.

In particolare, sono state controllate 127 persone e 103 veicoli, contestate 19 violazioni al Codice della Strada, per un totale di circa 12mila euro, per 2 casi di guida senza patente e 11 di motociclisti sorpresi alla guida senza casco (circa il 50% del totale dei centauri controllati), 3 per guida senza l’uso delle cinture di sicurezza, 2 veicoli senza revisione, 1 guida con patente scaduta, 11 documenti di circolazione e 1 patente di guida sono stati ritirati.

11 tra ciclomotori e motocicli sono stati sottoposti a fermo amministrativo e sono stati sottratti, complessivamente, 70 punti dalle patenti di guida.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Siracusa effettueranno ulteriori controlli straordinari alla circolazione stradale in tutto il territorio provinciale.