Siracusa, non ha biglietto e ritarda la partenza del treno: tunisino espulso

Agenti delle Volanti hanno arrestato un tunisino, di 34 anni, per i reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ed interruzione di pubblico servizio.

In particolare, i poliziotti sono intervenuti alla stazione di Siracusa per la segnalazione del personale ferroviario che era stato costretto a ritardare la partenza del treno Siracusa- Roma a causa della presenza di un tunisino che si trovava sul treno privo di biglietto e che si rifiutava di scendere.

Lo stato di forte agitazione del soggetto, che ha cercato di colpire con calci e pugni i poliziotti, ha richiesto l’utilizzo del teser per riportarlo alla calma e farlo scendere dal treno che è partito subito dopo, con un ritardo di 16 minuti.

Dopo le incombenze di rito, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’immediata liberazione del tunisino che, avendo fatto ingresso illegalmente in Italia, è stato espulso con ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.