Presidente antimafia Ars Cracolici: "Droga nuovo core business dei boss"

"Dalla mappatura nelle varie province, che sta facendo la commissione regionale Antimafia che presiedo, ci viene riferito dalle forze dell'ordine che, a fronte di un calo delle denunce antiracket un po' ovunque, è il traffico di droga a essere il nuovo core business di Cosa nostra. Una filiera lunga che costruisce un sistema di reddito articolato dove spesso i consumatori non hanno la percezione di finanziare l'organizzazione mafiosa. Sono in forte crescita il consumo di crack e droghe sintetiche, che creano una immediata dipendenza nei giovani ed è ancora bassa la consapevolezza da parte dell'opinione pubblica". Lo ha detto Antonello Cracolici, presidente della commissione Antimafia dell'Assemblea regionale siciliana, durante l'incontro dal titolo 'Contro le mafie per una società giusta e libera' alla Festa provinciale dell'Unità a Messina. "La mafia oggi è più debole - ha sottolineato il parlamentare regionale del Pd - ma se vogliamo schiacciarla dobbiamo farlo sul piano del consenso. Ne sono un esempio i fuochi d'artificio che ogni sera si sentono tra i quartieri delle nostre città per festeggiare l'uscita dal carcere dei boss. Sono il sintomo di quel consenso che è l'argine da colpire se vogliamo isolarli e liberarcene". La manifestazione ha animato piazza Duomo per due giorni e mezzo con dibattiti e approfondimenti su società, economia, diritti, giovani, università, visione di futuro della città, mafia e analisi del contesto internazionale. Soddisfatti per la riuscita della manifestazione i componenti del Comitato provinciale del Pd. "Abbiamo riportato in piazza militanti e anche diversi giovani. L'intento era ristabilire lo spirito di partecipazione in città e questo, in tal senso, si può considerare un buon esperimento".