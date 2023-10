Emergenza crack a Palermo, seduta dell'Antimafia Ars allo Sperone

Affrontare l'emergenza crack e il tema della protezione dei minori coinvolgendo le istituzioni e le realtà del territorio: è il senso della convocazione della commissione Antimafia dell'Assemblea regionale siciliana, presieduta da Antonello Cracolici, in programma giovedì 26 all'istituto comprensivo 'Sperone - Pertini' di Palermo. La seduta si terrà alle 10.30 al plesso Puglisi, in via Nicolò Giannotta 4, e sarà estesa alle forze dell'ordine, al tribunale dei minorenni, alle istituzioni scolastiche, a quelle regionali, alle associazioni e alla stampa.