Incidente stradale a Siracusa, l'auto si ribalta alla Lukoil di Targia

Un incidente che avrebbe potuto avere ben più tragiche conseguenze si è verificato ieri a Siracusa in una stazione di servizio in contrada Targia. Una donna, S.R., 25 anni, mamma di quattro bambini, è stata colta da malore mentre era alla guida di una Citroen C3 che viaggiava in direzione Priolo. La donna ha capito di stare male ed ha tentato una manovra spericolata con l'auto che si è ribaltata davanti alla colonnina della benzina del distributore Lukoil. Se in quel momento nel piazzale ci fosse stato qualcuno, sarebbe stata una tragedia. I primi a prestare i soccorsi sono stati i dipendenti del distributore che hanno avvertito immediatamente il 118. A Targia è arriva l'ambulanza che ha trasferito S.R. al Pronto soccorso dell'Umberto I° di Siracusa, mentre i vigili del fuoco hanno rimosso il veicolo che si era ialtato. La donna era in evidente stato di choc, ma a parte alcune contusioni, non avrebbe riportato gravi conseguenze.