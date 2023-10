Avola, presentato il cartellone della stagione teatrale 2023 - 2024

Presentata la nuova stagione teatrale al Garibaldi di Avola, tra cabaret, teatro di prosa e in famiglia, spettacoli musicali e matinée per le scuole. “La mia amministrazione si è distinta sin dall’inizio per fare del teatro un luogo di partecipazione attiva, allargando in più direzioni la sua offerta – dice il sindaco di Avola, Rossana Cannata - Un’ampia gamma di spettacoli di prosa e musicali per soddisfare i gusti più diversi, degli intenditori e di nuovi utenti per avvicinare soprattutto i più giovani e le famiglie con la nuova edizione del “Teatro in famiglia”. Con la brillante Direttrice artistica Tatiana Alescio e l’operativo Comitato di gestione abbiamo annunciato l’avvio quest’anno di innovativi laboratori teatrali e di dizione, la nuova edizione del Concorso musicale Città di Avola, il coinvolgimento delle Scuole e di tanti artisti. Crediamo fortemente nella funzione civica e sociale del teatro, luogo di promozione della cultura e della crescita complessiva della comunità, oltre ad essere un gioiello architettonico da visitare”. È già quasi sold out lo spettacolo dei Soldi Spicci, che saranno ad Avola con le 4 date di “Tutta colpa del poliamore”, dal 28 al 31 ottobre. Da segnalare, inoltre, il 32esimo festival internazionale del balletto, che si chiuderà il 17 novembre, punto di riferimento per la danza. “Rivedere un teatro pieno fino all'ultimo ordine di posto già alla serata di presentazione della stagione – le parole del direttore artistico Tatiana Alescio - è quanto di meglio e di buon auspicio ci si possa augurare. Sono onorata di contribuire, insieme a tutta la squadra, alla continua, brillante crescita del nostro teatro”.

Ecco tutti gli spettacoli.

Teatro di Prosa

23 Novembre, giovedì alle 20 “Il marito invisibile” con Maria Amelia Monti e Marina Massironi

10 Dicembre, domenica 18.30 “Nati in bianco e nero” con Cosimo Coltraro ed Emanuele Puglia

28 Gennaio, domenica 18.30 “Fino all’ultimo raggio di luna” regia Tatiana Alescio

31 Gennaio, mercoledì 20 “Recital” con Gianfranco Jannuzzo

2 Marzo, sabato ore 20”Il Marchese di Ruvolito” con Gino Astorina

7 Aprile, domenica ore 18.30 “Giovanna D’Arco con Gaia Aprea

3 Maggio, venerdì “Pensaci Giacomino” con Pippo Pattavina

Spettacoli Musicali

27 Dicembre ore 20 “Natale in Tradizione” con il tenore Salvo Guastella

14 Gennaio, ore 18.30 “Recital Pianistico” di Vincenzo Pavone, con musiche di Liszt

10 Marzo ore 18.30 “Frontera” del Quartetto Volante in collaborazione con il M. Nicola Paradiso

23 Marzo ore 20 “Donne all’opera” duo canto e pianoforte con Silvia Di Falco (soprano) e Angela Ignacchiti (pianoforte)

Matinée Scuole

“Figlio del Caos” Regia di Tatiana Alescio 9 e 10 Novembre

“Itria” i fatti di avola 4 Dicembre di Aurora Miriam Scala entrambi (per le superiori)

“Fino all’ultimo raggio di Luna” 26 e 29 gennaio compagnia Trinaura (scuola media)

“Anastasia e la corte dei Romanov” 4-5-6 marzo compagnia Trinaura (elementari)

Teatro in famiglia

Piccole Donne, Compagnia Cuore di Argante, domenica 21 gennaio ore 17 e 19.30

Anastasia e la corte dei Romanov, Compagnia Trinaura, 3 Marzo ore 18.30

Stia con noi, Compagnia Trinaura, 28 Aprile ore 18.30