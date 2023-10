Domani a Floridia in Chiesa Madre i funerali di Fausto Fontana del Vecchio

Saranno celebrati domani mattina alle 10 in Chiesa Madre a Floridia i funerali del commerciante - animatore, Fausto Fontana Del Vecchio. La Procura di Siracusa dopo l'ispezione cadaverica ha dato il nulla osta per la consegna della salma alla famiglia. Fausto Fontana, dalle poche notizie che trapelano, sarebbe deceduto per cause naturali, o meglio per gli effetti di una patologia che si portava dietro. Sarà possibile dare un ultimo saluto, prima del rito funebre, alla camera ardente allestita in via Giusti 177 a Floridia a partire dalle 16 di questo pomeriggio. Fausto Fontana Del Vecchio era stato trovato cadavere nell'appartamento dove abitava a Siracusa, nella zona di viale Tunisi, nella notte tra martedì e mercoledì scorso. Il suo corpo era stato trasferito all'obitorio dell'ospedale per accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria. Era un personaggio conosciuto non soltanto in paese, ma anche nel capoluogo. Era stato un simpatico animatore della Movida siracusana negli Anni 90. La sua è stata una vita stravagante, terzo di 4 fratelli, lascia una grande tristezza fra quegli amici che gli hanno voluto bene.