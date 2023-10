Proclamato il lutto cittadino a Rosolini per don Bruno

La giunta municipale di Rosolini, ha proclamato il lutto cittadino per la scomparsa di don Bruno Carbone, cittadino onorario di Rosolini.

Tenuto conto che la morte di Don Bruno Carbone è stata vissuta da tutti i rosolinesi, l'Amministrazione comunale, facendosi interprete del pensiero della comunità cittadina, in segno di vicinanza e di riconoscenza a don Bruno ha ritenuto doveroso proclamare, con apposito atto deliberativo, il lutto cittadino per domani 28 ottobre in concomitanza con i funerali che si celebreranno a Pachino. Nella stessa delibera viene disposta inoltre l’esposizione delle bandiere a lutto e la partecipazione dell’Amministrazione Comunale alle esequie funebri.

Su espressa volontà di don Bruno, la salma sarà tumulata al camposanto di Rosolini.

La vice sindaca di Rosolini, Paola Micieli fa sapere che il feretro, dopo i funerali, andrà prima a Scicli e poi a Rosolini, dove sosterà in piazza Garibaldi.