A Trapani la Nuova Igea, è avversario temibile: prova del nove del Siracusa a Portici

Arriva una super settimana in Serie D: il turno infrasettimanale di mercoledì 1 novembre di fatto ha aperto il vaso di Pandora, con ben 43 gare che verranno anticipate al sabato, così da consentire alle varie formazioni di avere un giorno in più di riposo in vista delle sfide di Ognissanti.

Nel girone I il sorpasso è arrivato, sebbene a Locri il Trapani s'è mostrato meno caterpillar del solito (vittoria di misura). La nona sinfonia passa dalla sfida casalinga con la Nuova Igea Virtus, quarta forza del torneo, avversaria da prendere con le pinze.

Guarderà alla sfida con interesse il Siracusa, che proverà a rispondere tornando in campo dopo il turno di riposo nella trasferta di Portici. E comunque c'è anche la Vibonese, dura a morire a -3 dalla vetta alla vigilia del derby con il Locri. Da Ragusa ripartirà l'affannosa rincorsa della Fenice Amaranto, battuta a domicilio domenica scorsa dal Sant'Agata ma fiduciosa di ottenere la vittoria a tavolino per un errore effettuato in una sostituzione (sostituito un under con un over). Sant'Agata che ospita l'Acireale, che in casa è un rullo compressore, ma che fuori viene da tre ko consecutivi. A Castrovillari tira aria di smobilitazione: in settimana la squadra ha scioperato due volte e aspetta risposte da una società che da più parti viene invitata a farsi da parte (da due settimane manca anche un allenatore).

(Nella foto il capitano del Siracusa, Andrea Russotto)