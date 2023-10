Siracusa, ITS Academy Fondazione Archimede: inaugurato l’anno accademico 2023/2024

Una sala gremita di studenti, docenti e rappresentanti di istituzioni e stakeholder del territorio ha fatto da cornice all’evento di presentazione dell’anno accademico 2023/2024 dell’ITS Academy Fondazione Archimede.

Dopo i saluti istituzionali portati dal presidente del Consiglio Comunale di Siracusa, Alessandro Di Mauro, e dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che ha garantito il massimo sostegno possibile da parte del comune all’ITS Fondazione Archimede, auspicando anche un prossimo ingresso tra i soci, ha preso parola il padrone di casa, ovvero Gian Piero Reale, presidente di Confindustria Siracusa.

“ITS Archimede a pieno titolo si sta affermando come una realtà di eccellenza nel panorama della formazione – ha dichiarato il presidente di Confindustria Siracusa – colmando quel gap tra formazione immediatamente spendibile e tempistiche di inserimento nel mondo del lavoro.”

“Its è fortemente promosso e appoggiato da Confindustria: il metodo formativo fatto dal mix di docenze tecniche e presenze in azienda portano ad un placement certo – conclude Reale – con un risultato performante per le imprese del comparto turistico in grande espansione nella nostra regione e nella nostra provincia.”

Del rapporto sempre più forte e proficuo fra le imprese e l’ITS ha parlato poi il presidente dell’ITS Academy Fondazione Archimede, Andrea Corso: “Non a casa siamo oggi ospiti nella casa delle imprese, a testimonianza di come il rapporto tra l’alta formazione di ITS e le esigenze di chi fa concretamente impresa sul territorio sono finalmente collegati; i diplomati ITS non sono soltanto numeri, ma forza lavoro professionalizzata e preparata, ad oggi richiestissima in un settore che non può più ammettere improvvisazioni come quello del turismo e della cultura”.

Giovanni Dimauro, direttore generale dell’ITS Fondazione Archimede, dopo aver presentato i due corsi al via, ossia hospitality management e marketing dei beni culturali, ha lanciato una proposta che può davvero cambiare il destino turistico del territorio: “Creiamo una governance sulle politiche turistiche e culturali della città – ha detto Dimauro – ovvero una cabina di regia che coinvolga tutti gli stakeholder, per creare una politica di sviluppo turistico-culturale che parta dal basso e che tenga conto delle reali esigenze del territorio”.

La presidente di Confindustria Siracusa Turismo ed Eventi Patrizia Candela ha accolto con grande entusiasmo la proposta dell'ITS di lavorare insieme per creare un brand Siracusa: “Invito i giovani ad essere innamorati della nostra terra – ha detto Candela – e di impegnarsi al meglio nel percorso formativo perché le aziende che rappresentiamo qui a Siracusa hanno esigenza di trovare risorse professionali; Siracusa – ha concluso Patrizia Candela – è senza dubbio una destinazione primaria per il turismo e la cultura”.