Calcio, Lega Pro: domemica Catania - Avellino in diretta alle 16 su Rai 2

Uno storico appuntamento attende la Lega Pro:

domenica dalle ore 16, su Rai 2, sarà trasmessa la diretta dal "Massimino" della partita Catania-Avellino. Sarà la prima partita nella storia della regular season della Serie C a essere trasmessa in diretta di domenica pomeriggio su un canale così importante come Rai 2. La telecronaca sarà di Giuseppe Galati, commento tecnico di Ferdinando Sforzini, a bordocampo Alessandro Pirozzi.

Coordinamento a cura di Stefano Orsini. La diretta di Catania-Avellino su Rai 2 è un altro segnale della crescita della Serie C. Una categoria che sta acquistando, meritatamente, una visibilità sempre maggiore. "Con nostra grande soddisfazione, domenica 29 ottobre dalle 16, il campionato di Serie C, non i playoff, sarà per la prima volta in diretta su Rai 2 con la partita Catania-Avellino. Sarà un incontro storico, molto bello e seguito da tantissime persone. Mando un grande in bocca al lupo a chi lavorerà a questa partita, ai due club ed ai loro tifosi", dice il presidente della Lega Pro Matteo Marani.