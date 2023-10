Viola il domicilio per bruciare l'auto del rivale: arrestato a Patti

I Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Patti hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 63enne, accusato di violazione di domicilio, reato commesso per eseguire il danneggiamento e l'incendio di un'auto.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Patti, su richiesta della locale Procura.

I fatti risalgono alla notte del 13 settembre scorso, quando l'uomo, a Patti, si sarebbe introdotto all'interno di un cortile condominiale, residenza di un 50enne, per dare fuoco alla sua auto. Nella circostanza, l'uomo causava un incendio che ha distrutto completamente l'auto della vittima, danneggiandone un'altra parcheggiata nelle vicinanze. Le fiamme si sono propagate sino alla facciata dello stabile causando danni ad una persiana e ad alcune biciclette di proprietà dei condomini. Solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri ha evitato che le fiamme si propagassero alle abitazioni circostanti.

Il 22 agosto, l'indagato, impugnando un coltello, avrebbe minacciato di morte il 50enne, esternando il proprio risentimento nei suoi confronti, riconducibile a motivi di natura passionale, per poi danneggiargli l'auto, graffiandola e disattivando il freno del veicolo che si è schiantato contro un palo dell'illuminazione pubblica.

Le indagini dei Carabinieri, condotte attraverso la visione dei filmati registrati da videocamere di sorveglianza, la disamina del traffico telefonico, l'esecuzione di ispezioni dei luoghi, perquisizioni e sequestri, hanno consentito di risalire all'identità dell'indagato, che è finito agli arresti domiciliari.