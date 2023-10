Modica, è morto Umberto Poidomani della D.M. Barone

E' morto a Modica l'imprenditore Umberto Poidomani. Il suo nome è legato alla D.M. Barone, azienda leader nella distribuzione di medicinali nel Meridione d'Italia e partner delle farmacie sul territorio. La D.M. Barone nasce a Modica nel 1912 come drogheria per la vendita di prodotti chimici sfusi; nel 1961 apre il primo magazzino e distribuisce prodotti medicinali in tutta la provincia di Ragusa; nel 1993, D.M. Barone apre la filiale di Catania, destinata a diventare il centro logistico principale: nel 2010 diventa Gruppo dopo le acquisizioni dei magazzini di Messina, Calatafimi e Cosenza. Lo sviluppo e l'affermazione dell'azienda nella distribuzione dei medicinali è legata negli ultimi 50 anni ad Umberto Poidomani e al figlio, Fabrizio, presidente del Consiglio di amministrazione della D.M. Barone, che ha continuato l'attività del padre.

I funerali di Umberto Poidomani saranno celebrati sabato 28 ottobre, alle 15,30, nel Duomo di San Giorgio, a Modica.

Al figlio Fabrizio e ai familiari tutti le condoglianze di Nuovo Sud.