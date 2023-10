Ragusa, delegato dell'Oipa minacciato e offeso per l'impegno sull'ambiente

Il presidente dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), Massimo Comparotto, a nome di tutta l’associazione, esprime la massima solidarietà per quanto sta subendo in questi giorni il suo delegato di Ragusa, Riccardo Zingaro, a causa del suo impegno a difesa dell’ambiente.

Le minacce, le intimidazioni e le offese che sta ricevendo si sommano al grave episodio del 2019, quando il delegato Oipa si ritrovò con l’auto data alle fiamme.

L’associazione tutta ringrazia Riccardo Zingaro per la sua azione a tutela dell’ambiente nella provincia di Ragusa.