Forum per la Sanità pubblica, una manifestazione a Palermo

A Palermo manifestazione provinciale del Forum per la Sanità pubblica "contro lo smantellamento del servizio sanitario pubblico nazionale, per dire basta ai tempi infiniti nelle liste d'attesa, ai pronto soccorso intasati e inefficienti, per dire no a una medicina privatistica, ai ticket sui farmaci essenziali". Un corteo è partito da piazza Bologni e si è snodato lungo corso Vittorio Emanuele per raggiungere la sede della presidenza della Regione, in piazza Indipendenza, dove è stato organizzato un sit-in.

Una delegazione del Forum ha chiesto di essere ricevuta dal presidente della Regione Renato Schifani: "Chiediamo un confronto.

Al presidente consegneremo la nostra piattaforma rivendicativa e chiederemo che le istituzioni, a partire dalla Regione, si prendano le loro responsabilità sul mancato funzionamento del servizio sanitario pubblico - dichiarano gli esponenti del Forum - Non ci fermeremo, combatteremo contro ogni forma di ingiustizia sociale, non possono esserci cittadini di serie A e di serie B

per quanto riguarda la sanità, Al governo regionale chiederemo di partire dall'ovvio: un sistema di prenotazione che funzioni e che tenga in rete tutte le strutture alle quali indirizzare le persone".