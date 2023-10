Incidente a Randazzo con due feriti: uno è in codice rosso

Incidente sulla strada provinciale 230 nella località Bocca D'Orzo, a Randazzo, nel Catanese. Coinvolte due auto, una delle quali si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Randazzo, i Carabinieri della locale Compagnia e gli agenti della Polizia Municipale. Il sinistro ha causato due feriti, dei quali un 27enne è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è giunto in codice rosso per le diverse contusioni riportate, ma comunque non si trova in pericolo di vita. L'altro ferito sarebbe stato accompagnato all'ospedale di Bronte, ma non si conoscono al momento le sue attuali condizioni