Basket, la Virtus Ragusa affronta la trasferta di Sala Consilina

Dopo la prima scottatura contro l’Orlandina, la Virtus Ragusa torna in campo per la quinta giornata del campionato di Serie B Interregionale. La trasferta di domenica alle 18 porta i ragazzi di Recupido sul campo della Diesel Tecnica Sala Consilina, che in questo avvio di stagione ha vinto una sola volta – all’esordio in casa – contro Barcellona. Poi tre sconfitte in fila, anche se la formazione campana resta temibile: “E’ una squadra costruita per il salto di categoria - dice Recupido -, ha ottime individualità. Ma sono bastate poche giornate per capire che in questo campionato si può vincere e perdere con tutti. Loro sono reduci da tre k.o. e giocheranno la partita della vita, ma anche noi abbiamo l’esigenza di tornare al successo. Mi aspetto una gara dai toni agonistici elevati, dobbiamo essere pronti ad affrontarla”.