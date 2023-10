Ladri a Floridia prima dell'alba, vetrata in frantumi e furto al bar Mangiafico

Un'altra incursione dei ladri a Floridia. Oggi poco prima dell'alba hanno agito in pieno centro storico contro uno dei bar tra piazza del Popolo e piazza Umberto I. I malviventi verso le 4 del mattino hanno mandato in frantumi la vetrata del bar - pasticceria Mangiafico. I ladri dopo avere letteralmente divelto il vetro, si sono introdotti all'interno del locale, puntando direttamente al registratore di cassa. C'era del denaro che l'azienda lascia per iniziare a lavorare al mattino, ma non è stato quantificato. Un uomo dopo avere arraffato i soldi, si è dileguato. Le fasi del furto sono state registrate dalle telecamere del bar e probabilmente da quelle esterne in piazza del Popolo.

Il filmato del 'colpo' è stato acquisito dai carabinieri della Tenenza di Floridia, che attraverso le immagini avrebbero riconosciuto i ladri. Il titolare dell'esercizio commerciale, Pippo Mangiafico di Solarino questa mattina ha dovuto provvedere alla riparazione della porta a vetri e denunciare il furto ai militari dell'Arma. Secondo quanto si apprende, i ladri avrebbero le ore contate.