Arrestati due fratelli a Biancavilla, presi con tre sacchi di marijuana

I Carabinieri di Biancavilla hanno arrestato due fratelli per spaccio di droga. I militari hanno circondato l'abitazione dei due scoprendo in prima battuta, nella corte di pertinenza, la presenza di 4 piante di canapa indiana dell'altezza di un metro circa. Nel corso della perquisizione all''interno hanno trovato 3 secchi di plastica, infatti, è stato recuperato complessivamente circa 1 kilo e mezzo di marijuana, esclusivamente infiorescenze, nonché tre bilancini di precisione e le necessarie bustine di plastica per la suddivisione della droga in singole dosi. Nella disponibilità dei due fratelli, poi, è stata trovata la somma di 800 euro in banconote di vario taglio, sequestrata poiché ritenuta provento dell'attività di spaccio.

I due fratelli di 42 e 45 anni sono quindi stati arrestati in flagranza per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'Autorità Giudiziaria, all'esito della convalida, ne ha confermato l'arresto, disponendo per il 45enne la sottoposizione ai "domiciliari".