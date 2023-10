Uragano Siracusa in casa del Portici: realizza cinque gol ed è capolista in D

Il Siracusa torna capolista, forse per poche ore ( stasera si gioca Trapani - Igea Virtus), calando la cinquina al Portici, fuori casa. Gli azzurri in trasferta hanno dimostrato maggiore qualità tecnica e per i padroni di casa non c'è stata partita. Ancora una volta Mimmo Maggio ha trascinato la squadra verso la goleada. L'attaccante azzurro è stato protagonista di una doppietta. L'uragano Maggio al 19' salta anche il portiere di casa che è costretto a stenderlo in area di rigore. Dal dischetto l'attaccante sblocca il risultato. Poi concede il bis al 33' e la partita è chiusa. Si va al riposo sullo 0 - 2.

La ripresa è pura formalità per gli uomini di Cacciola che vanno in gol con Alma, Arcidiacono e Favetta. Per il Siracusa un'altra vittoria che lascia ben sperare. E' invece, notte fonda per il Portici.

(Nella foto di Cilmi il bomber del Siracusa, Mimmo Maggio)