Modica, aperto il piano terra del parcheggio di Viale Medaglie d'oro: 70 nuovi posti auto

In funzione il piano ‘a cielo aperto’ del parcheggio multipiano di viale Medaglie d’Oro. Il parcheggio è fruibile 24 ore su 24, ha una capienza superiore ai 70 posti. La sosta dei veicoli, con stalli a pagamento -zone blu- è regolamentata secondo le tariffe previste per i ‘normali’ parcheggi già gestiti dalla società Blu Mod, che gestisce anche il parcheggio di viale Medaglie d’Oro.

“Di fronte alla palese necessità di posti auto nel centro di Modica - afferma il sindaco di Modica, Maria Monisteri - questo di stamattina è un passo importante per dare risposte concrete. Ed è solo il primo atto di un percorso che ha come obiettivo quello di creare in Città, nel centro storico e non solo, una serie di aree che servano, appunto, a mitigare il più possibile il problema atavico del parcheggio a Modica”

Stamattina, in sopralluogo al parcheggio appena aperto, anche il presidente della Prima Commissione all’ARS, l’onorevole Ignazio Abbate: “Un passaggio importante, quello che si è consumato con l’apertura del parcheggio e che porta a compimento un percorso avviato da tempo. Ed oggi, è solo il primo atto di una serie di interventi che servono alla Città, per migliorarne la vivibilità, soprattutto in quei giorni dove maggiore è l’afflusso di visitatori a Modica, anche in coincidenza con una serie di eventi che, come Regione, sosteniamo. In questo senso, continuo a lavorare nel mio ruolo di parlamentare e nello specifico, sono già impegnato a fare in modo che in tempi celeri, ci siano le condizioni per potere creare, a ridosso del parcheggio auto aperto oggi, un’area per poter ospitare i camper. Una zona dotata di tutti i servizi necessari che serva i turisti che vengono nella nostra Città. Il mio impegno, va verso ogni passaggio che sia estremamente utile per la vocazione turistica di Modica”.

Adesso è importante accelerare i tempi per mettere a disposizione degli automobilisti i bus navetta che colleghino il parcheggio con il Corso Umberto, fino al piazzale Falcone-Borsellino. Se ne parla da tempo ma il servizio ancora non esiste.