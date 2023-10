Iniziativa Peace: il liceo Corbino di Siracusa ad Anversa per promuovere i valori europei

"Il Liceo scientifico e delle scienze umane "Corbino" di Siracusa, istituto accreditato Erasmus+, ha partecipato al seminario di contatto transnazionale che si è tenuto ad Anversa, Belgio dal 25 al 27 ottobre. Il seminario è stato organizzato dall’Agenzia nazionale belga EPOS, nell’ambito dell’iniziativa transnazionale PEACE, coordinata dall’Agenzia Erasmus+ INDIRE sul tema della partecipazione attiva e dell’impegno civico.

L’obiettivo del seminario era favorire il contatto fra Istituti scolastici con Accreditamento Erasmus+ 2021-2027 dei Paesi partecipanti al Programma, per promuovere la mobilità di gruppi di alunni di età compresa tra i 12 e i 18 anni, in relazione alla priorità Erasmus+ “Partecipazione alla vita democratica, valori comuni e impegno civico".

Hanno partecipato al seminario 38 insegnanti da tutta Europa, compresi i 4 insegnanti selezionati dall’Agenzia Erasmus+ INDIRE per l’Italia. Il Liceo "Corbino" è stato rappresentato dalla docente referente Erasmus+, professoressa Sara Brunno.