Calcio, Eccellenza. Il Modica ospita il Santa Croce: inizio 14.30

Dopo il turno di Coppa vinto per 2-0 contro il Messana, il Modica Calcio si prepara al ritorno in campionato dove va difesa la vetta della classifica. Domenica alle 15 arriva il Santa Croce in una sfida mai banale come Derby Ibleo.

La gara contro il Messana è stata fondamentale per dare minutaggio a chi ne trova meno nel weekend, ma sicuramente avrà portato via energie fisiche e ha lasciato poco tempo per la preparazione della sfida. Da questo punto di vista Vindigni e compagni sono chiamati ad una prova di maturità e di forza, dimostrare di essere tra le prime della classe e di meritarlo a pieno titolo. Il vantaggio in classifica va mantenuto in un cammino che vede i big match avvicinarsi settimana dopo settimana.

l’elenco dei convocati per la sfida del “Vincenzo Barone” contro il Santa Croce (inizio ore 14,30):

Portieri: Genovese L., Marino, Trovato.

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Ferotti, Mortellaro, Musso, Vindigni.

Centrocampisti: Aprile, Cicero, Guerci, Incatasciato, Palermo, Prezzabile.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Genovese P., Grasso, Kebbeh, Manfre’, Savasta.